Législatives 2017: Me El Hadj Diouf va créer sa propre coalition cet après-midi Me El Hadj Diouf quitte officiellement Manko Wattu Sénégal pour créer sa propre coalition et tient une conférence de presse cet après midi au Radisson.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2017 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Xalimanews- En cette veille d’élections législatives, le contexte est plus que sérieux dans les rangs de l’opposition. Me El Hadji Diouf, pour sa part, a tout simplement décidé de faire marche à part, sans la grande mouvance, Mankoo Taxawou Sénégaal, en vue de son propre mouvement qui le conduira aux prochaines joutes. Le concerné, lui-même, vient de se confier à la rédaction de Xalima. A ce titre, il va animer, ce mercredi, une conférence de presse.



