Législatives 2017 : Me Wade battu dans son bureau et dans son centre au Point E (Dakar), école Franco Arabe

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

Les résultats du bureau numéro 6 où Me Wade a voté

Bureau n° : 6

Mts : 38,

Bby : 37

Mws : 15.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook