Législatives 2017 : Modou Diagne Fada à Louga

Modou Diagne Fada, la tête de liste nationale de la coalition « Manko Yessal Sénégal » était hier, à Louga. Il propose de barrer la route à la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). « Nous devons l’empêcher de disposer une nouvelle fois d’une majorité à l’Assemblée nationale.



Cette présente législature est la plus faible, la plus nulle de l’histoire parlementaire du pays. Donc, nous devons travailler afin que cette coalition ne sorte pas victorieuse des législatives. Si ce pari est réussi, la seule alternative qui s’offre pour la région de Louga, est de voter pour la coalition Manko Yessal Sénégal, dirigée par un fils du terroir, un Ndiambour—ndiambour de souche. Cet homme a tout donné pour sa région. Il a placé Louga au cœur de sa politique », a déclaré Modou Diagne Fada à la place Yacine Boubou.



Ce dernier invite les populations à voter pour sa liste. Le président du onseil départemental de Kébémer pense que Louga doit s’engager dans la voie du développement et rappelle que « la politique, ce sont des idées, un bilan et un programme ».



L’As