Législatives 2017: "Oser l'avenir" veut 'changer la figure de l'Assemblée nationale"

La coalition "Osez l’avenir" ambitionne de "changer la figure’’ de l’Assemblée nationale, en faisant élire pour la prochaine législature, "des députés compétents" pouvant par ailleurs compter sur un métier pour vivre, a déclaré sa tête de liste nationale, l’avocate Aïssata Tall Sall.



"Nous sommes là parce que nous voulons changer la figure de l’Assemblée nationale. Nous voulons envoyer à cette Assemblée nationale, des députés compétents", a-t-elle dit mercredi au cours d’un rassemblement à Thiès, dans le cadre de la campagne pour les législatives du 30 juillet prochain.



Selon son leader, le mouvement "Osez l’avenir’’ a dans cette perspective, pris le soin de "bien définir le profil des députés" qu’il veut envoyer à l’Assemblée nationale.



Elle affirme que chacun de ses investis sur la liste nationale et sur les listes départementales, "a son propre métier et gagne bien sa vie", la coalition ne voulant "pas que l’Assemblée nationale soit le métier" de ses députés.



Me Aissata Tall Sall assure que de cette manière, "les députés proposés par la coalition Osez l’avenir seront à l’hémicycle juste pour défendre les intérêts des populations qu’ils représentent".



Ils siégeront au sein de l’hémicycle "pour l’intérêt du peuple et non pour leurs poches encore moins pour leurs intérêts. Voilà pourquoi nous les avons choisis pour nous représenter", a insisté l'ex-responsable politique du Parti socialiste (PS)