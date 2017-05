Législatives 2017 : Pendant ce temps le Parti de Moussa Touré "Cet/Jarin Sama Reew" fait cavalier seul

A quelques encablures des élections législatives, plusieurs partis politiques s’organisent dans des logiques de coalition pour prendre part à ces joutes.



Mais le Parti « Citoyens pour l’Ethique et la Transparence » CET/JARIÑ SAMA REEW du Président Moussa Touré quant à lui entend prendre à main son propre destin.



« Après une tentative de coalition, le Parti « Citoyens pour l’Ethique et la Transparence » CET/JARIÑ SAMA REEW du Président Moussa TOURE s’engage résolument à aller aux élections législatives du 30 juillet 2017 sous sa propre bannière », note le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net et d’ajouter que «sa liste couvrant l’ensemble des 45 départements du Sénégal sera déposée dans les 48 heures à venir ».