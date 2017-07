Législatives 2017: Plus de 60 millions de Fcfa mobilisés par la Coalition BBY de Kaolack pour la campagne

A un pas de l’ouverture officielle de la campagne pour les élections législatives du 30 juillet, l’heure est aux derniers réglages. A Kaolack, la Coalition Benno Bokk Yaakaar conduite par le ministre de la femme Mariama Sarr a mobilisé ce jeudi à l’occasion de l’installation de son comité électoral, plus de 60 millions de Fcfa.



Venus répondre à l’invitation de la tête de liste, le ministre Mariama Sarr, les responsables soutenant le président Macky Sall dans la capitale du Saloum, ont fait preuve de générosité en mettant la main à la poche pour financer la campagne électorale qui démarre ce dimanche à minuit.



Dans cet exercice l’édile de la capitale du Saloum n’y est pas allé avec les mains vides. Mariama Sarr s’est engagée à contribuer à hauteur de 22 millions pour la mise en œuvre des activités de la campagne, dont 12 millions de Fcfa pour le Comité communal et celui du département pour 10 millions.



A sa suite, Modou Ndiaye ‘’RAHMA’’ a promis 10 millions, le premier serviteur du "Rassemblement pour le Peuple", (RP) 5 millions, le ministre Diène Faye 4 millions. Ainsi la cagnotte des contributions de différents responsables de la commune et du département a dépassé les 60 millions de Fcfa.



« Cet élan de solidarité des différents responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar traduit leur engagement à donner une majorité confortable au président Macky Sall pour lui donner les moyens de poursuivre ces nombreux chantiers et programmes pour asseoir l’émergence au Sénégal », a indiqué le maire de Kaolack Mme Mariama Sarr devant une salle des délibérations de l’hôtel de ville prise d’assaut par des militantes et militants déterminés.



Pour le ministre de la femme, Kaolack s’inscrit dans une dynamique victorieuse pour démontrer que ses derniers scores aux locales et au référendum ne sont guère fortuits.



« Le Saloum a noué un pacte de confiance avec le président Macky Sall et tout sera mis en œuvre au soir du 30 juillet pour le renforcer de notre côté en obtenant un score historique en faveur de la liste de Benno Bokk Yakaar dans le département de Kaolack » s’est –t-elle engagée.



Même son de cloche de la part du trésorier du comité départemental Modou Ndiaye ‘’RAHMA’’ qui s’en est pris aux opposants du président Macky Sall à qui il qualifie de marchands d’illusions obnubilés par le pouvoir. Il s’est dit optimiste quant au « triomphe de la mouvance présidentielle ».

