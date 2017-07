Législatives 2017-Résultats Ndar : Mansour Faye sort de sa noyade et devient général à Bango Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 22:32 | | 0 commentaire(s)|

La tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakkar remporte largement les bureaux de vote de Ngallèle, Bango, à Pikine Léona et dans d'autres centres du faubourg de Sor.



Mansour FAYE lamine terriblement la coalition Manko Wattu Sénégal dans son fief de Ndioloffène et s’adjuge d’autres bureaux à Goxu Mbacc et Santhiaba.



En dehors de la Langue de Barbarie, les dernières tendances dans le continent et le département sont largement favorables à la coalition présidentielle.

