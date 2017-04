Législatives 2017: Serigne Samath Mbacké tête de liste à Touba, le PDS dément

Le secrétaire national du Parti démocratique sénégalais (PDS) dément l'information selon laquelle il a désigné le fils du Khalife général des mourides, Serigne Samath Mbacké, comme tête de liste à Touba, lors des prochaines législative. Par l'entremise de Serigne Cheikh Bara Doly Mbacké, coordonnateur su PDS à Touba, Me Abdoulaye Wade nie avoir envisagé une telle hypothèse.



A travers une vidéo diffusée sur la toile, Serigne Bara Doly, qui dit transmettre le message de leur chef de parti, se dit lui-même surpris par une telle information. "J'ai été surpris par l'information selon laquelle le fils du Khalife sera investi comme tête de liste. Cela m'a beaucoup étonné, mais nous ne pouvions pas nous prononcer sur la question, sans l'aval de notre leader (Ndlr: Me Wade). Maintenant, il m'a chargé de faire savoir qu'il n'a jamais envisagé ou eu l'intention d'une telle idée", a déclaré le responsable libéral.



Le marabout politicien d'ajouter que le Pape du Sopi n'y a jamais pensé, car étant disciple de Serigne Touba, il respecte le Khalife général des Mourides ainsi que les préceptes du Mouridisme. Dans ce sens, le secrétaire national du PDS rappelle que quand il était Président, il s'était toujours soumis aux consignes de Touba et qu'il reste sur cette lancée maintenant qu'il n'est plus aux commandes du pays. "C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, Me Wade a été surpris d'entendre une telle allégation et , par la même occasion, il fait savoir que cette information n'émane pas lui et qu'il ignore sa provenance".



Ndèye Safiétou Nam avec Enquête