Législatives 2017: Seydou Guèye veut faire de la communauté Soninké, le porte-étendard pour la victoire de BBY

Interpellé sur la perspective des élections législatives, dimanche, en marge de la conférence du Desk Soninké de la Rts, le porte-parole du Gouvernement, M. Seydou Guèye, a laissé entendre qu’il compte sur la communauté Soninké pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar à ces élections.



« Nous comptons sur la communauté sénégalaise d’abord et dans cette communauté sénégalaise, la communauté Soninké est un groupe remarquable de par son engagement remarquable, sa discipline et par son sens de la nation et le respect de ce qui fait avancer les hommes et les femmes », a indiqué Seydou Guèye .



Avant de poursuivre : « Nous comptons énormément sur cette communauté comme nous comptons sur d’autres communautés mais nous avons des relations extrêmement privilégiés avec nos compatriotes Soninké ».



Avec igfm