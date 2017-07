Législatives 2017: Touba, Abdou Lahad Seck Sadaga aux arrêts

Les choses se compliquent à Touba. L’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga vient d’être arrêté par les limiers.



On l’accuse d’avoir instrumentalisé ses jeunes militants massés à Tindôdi pour propager la violence. Sur place, on a récusé de telles informations. Ces proches accusent plutôt l’opposition d’avoir créé des problèmes et d’avoir cherché les bagarres. Des coupe-coupe ont été brandis et des armes à feu.



Les arrestations se multiplient après celles de Cheikh Mbacké Bara Dolly et de Serigne Assane Mbacké.



senego.com