Législatives 2017: "Tous les pays de l’étranger ont reçu leurs cartes d’identité biométriques" (Autorité)

Tous les pays de l’étranger ont déjà reçu leurs cartes d’identité biométriques, a révélé ce vendredi dans l’après-midi, le Directeur général de la Direction générale des élections.



Selon Tanor Thiendella Fall, qui animait un point de presse sur l’organisation matérielle des élections à ladite Direction, toutes les cartes d’identité et le matériel électoral ont été conditionnés et acheminés vers les différents pays de l’étranger qui organisent les élections législatives pour le compte de la communauté des Sénégalais qui y est présente.



« Pour l’étranger, tous les pays qui organisent les élections législatives ont déjà reçu leurs cartes d’identité biométriques. Ils ont même commencé la distribution de ces cartes. Le matériel électoral a été conditionné et mis à la disposition du ministre des Affaires étrangères qui l’a orienté, à son tour, au niveau de l’organisme chargé de le convoyer dans les différents pays qui organisent les élections que compte le Sénégal. »



Landing DIEDHIOU, Leral.net