Législatives 2017: la Dream Team de Mankoo Wattu en Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juin 2017

La politique, c’est dans ses gènes. C’est sans doute la raison pour laquelle Meïssa Touré, coordinateur de la fédération Pds de France, a été bombardé tête de liste de la coalition Mankoo Wattu Senegaal dans le département Europe de l’Ouest, du Nord et du Centre.



Deux titulaires, non moins combatifs, l’accompagnent : Faty Dia et Bouba Benjelloun.



Question: quelle sera l’attitude de Benjelloun ? Mankoo Wattu Senegaal a maintenu sa candidature alors que Diaspora Plurielle, le mouvement citoyen, qu’il dirige, s’est retiré de ces législatives au motif que les leaders de l’opposition ont été incapables de présenter une liste commune.



Si les responsables de Wattu réussissent à le convaincre de battre campagne, alors ils auront frappé un grand coup. Car Bouba Benjelloun fait partie des meilleurs spécialistes sénégalais de France sur les questions liées à l’immigration.



Ses centres d’intérêt : la retraite des immigrés, les allocations familiales…Bref, il a toutes les qualités pour représenter dignement les Sénégalais de l’extérieur à l’Assemblée nationale.



Même si elle est née en France, Faty Dia reste profondément attachée à son pays d’origine. Son unique combat, nous avait-elle confié, c’est de contribuer au développement du Sénégal. C’est dire qu’elle n’économisera pas son énergie pour la victoire de son camp au soir du 30 juillet.



Source: Infos15

