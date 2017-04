Législatives 30 juillet 2017 : Vers une une liste commune dans la diaspora entre FAL ASKAN WI de Talla Sylla et le SENAF

Courant mars, le chef de file du mouvement FAL ASKAN WI et maire de Thiès, Talla Sylla, a séjourné en France. Il en a profité pour tisser sa toile dans la diaspora en vue des Législatives du 30 juillet prochain. C'est dans cette perspective qu'il a co-lancé avec le mouvement SENAF (Sénégal Alternatives/Afrique) établi à Paris les bases d'une alliance censée déboucher sur une liste commune des deux mouvements dans la diaspora.



C'est en marge d'une réunion d'information et d'orientation, organisée par son mouvement le 19 mars dernier dans la capitale française, que Talla Sylla a rencontré une délégation du SENAF conduite par son président Aboubakry BA.

« Au cours de cette rencontre, les deux délégations ont analysé la situation nationale et ont procédé à une évaluation critique de la nature des relations entre le Sénégal et sa diaspora. Il s’est dégagé au cours de leurs échanges une réelle convergence de vue autour des problématiques actuelles de développement du Sénégal et une sensibilité commune autour des principes et valeurs qui doivent guider l’action citoyenne et républicaine de chaque sénégalais. L’exigeante nécessité de changer de paradigmes et d’approche dans l’offre politique au Sénégal a été un autre axe de convergence entre les deux délégations. A l’issue de cette rencontre, fortes de ses convergences réelles, les deux parties ont convenu de l’impérieuse nécessité de mutualiser leurs compétences afin de contribuer au renforcement des capacités nationales d’atteinte des objectifs de développement équitable, inclusif et durable auquel aspire le peuple sénégalais », explique un communiqué conjoint des deux mouvements reçu à Afrique Connection, et co- signé par par Talla Sylla et Aboubacry Ba.

« Dans ce cadre, les deux parties ont décidé d’approfondir et de matérialiser leur collaboration par le biais d’une intégration des candidatures proposées par SENAAF aux listes présentées par le Mouvement FAL ASKAN WI au niveau de la Diaspora lors des élections législatives sénégalaises du 30 Juillet 2017 », précise le texte.

Aussi, ajoute le communiqué, les deux parties ont décidé de procéder périodiquement à « l’évaluation exhaustive de leurs relations et des perspectives qui peuvent en découler, dans le cadre d’un dialogue républicain. »

Cheikh SARR pour Afrique Connection



