Législatives : Abdoulaye Diouf Sarr se félicite du déroulement du scrutin

Investi sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar (Bby) à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr a exercé son devoir de citoyen, ce dimanche, à l’école Elimane Thiaw de Yoff, plus connu sous le nom de l’école 5.



A sa sortie du bureau n°6 où il a voté, Diouf Sarr a livré ses impressions sur le déroulement du scrutin.



«Je suis venu voter et je constate que les choses se passent bien. Globalement, les choses se passent bien. Dans l’histoire de la démocratie sénégalaise, on a toujours effectivement constaté des retards dans le démarrage des votes. La loi a prévu un dispositif pour corriger tout ça», a déclaré le maire de Yoff.



Concernant certaines coalitions qui n’ont pas été représentées dans les bureaux de vote, le maire de Yoff estime que «nul peut se prévaloir de sa propre turpitude».



«Le Sénégal vote depuis la nuit des temps et il a atteint, de ce point de vue, un point de non-retour de la maturité et de la stabilité dans des circonstances, comme celle-là. Il ne faut pas, donc, pousser le bouchon, outre mesure. Les Sénégalais sont tout à fait sereins. C’est un peuple extrêmement mûr. Ce n’est pas aujourd’hui que nous allons faire un pas en arrière. Le Sénégal ira toujours devant et ira toujours loin en matière électorale. Il n’y a pas de risque de ce point vue», a-t-il déclaré, répondant aussi à ceux qui estiment que le régime actuel a fait régresser le Sénégal sur le plan démocratique