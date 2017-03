Législatives: Abdoulaye Wade câble ses lieutenants Mamadou Diop Decroix, Idrissa Seck, Pape Diop, Mamadou Lamine Diallo, Malick Gakou

Depuis Versailles où il se trouve, Wade organise l'opposition pour faire face au régime de Macky Sall.



Selon un communiqué du Pds, le “Pape du Sopi”, s'est notamment longuement entretenu téléphoniquement ce vendredi avec Mamadou Diop Decroix d'And Jëf, Idrissa Seck de Rewmi, Pape Diop de Bokk Gis Gis, Mamadou Lamine Diallo de Tekki, Malick Gakou du Grand Parti et certains responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Il a exhorté l’opposition à surmonter ses différences et á s’engager résolument dans une union sacrée “pour mettre un terme à la déliquescence de notre Etat, le doter d’institutions consensuelles et jeter les bases d’une véritable prise en main de notre propre destin”.



Le communiqué indique que Wade a fortement conseillé aux militants et responsables du Pds ainsi qu’aux mouvements de soutien de travailler à la mise en place d’une large coalition gagnante pour les prochaines élections législatives et former un véritable gouvernement de transition. Il a décidé de s’impliquer personnellement en apportant sa contribution.



Seneweb