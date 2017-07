Législatives: Abdoulaye Wilane appelle pour "un vote dans la paix et la sécurité" Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de kaffrine qui a déjà accompli son devoir de citoyen, a appelé les acteurs politiques à œuvrer pour "un vote dans la paix et la sécurité".



La tête de liste départementale de la coalition « Benno Bokk Yakaar » à Kaffrine, a souligné sur les ondes de Sud Fm, quelques manquements liés au déroulement et à l’organisation du scrutin.



"Il a plu hier, c’est pourquoi l’Ecole 5 est un peu sous les eaux, ce qui est en train d’être réglé. Le préfet a facilité le vote de certains qui ne savaient pas comment voter et qui ont leurs anciennes cartes.



L’internet en manque ici, fait qu’ils ne peuvent pas vérifier si leurs carte sont disponibles. Il faut notifier aussi qu’il y a des représentants de quelques listes qui sont absents, et c’est aux mandataires de déclarer cela au préfet, pour que substitution soit faite à leur niveau."





