Législatives : Abdourahim Agne roule pour Macky Sall

iGFM – (Dakar) Le Parti de la réforme (Pr) a choisi son camp pour les législatives. Abdourahim Agne et son parti vont s’allier avec l’Apr. La décision a été rendue publique, samedi, lors de l’installation du secrétaire politique national en remplacement de Abdourahim Agne.



«En raison du travail abattu par le président de la République et toute l’équipe qui l’entoure, nous avons décidé de le soutenir et nous en avons parlé avec lui», a dit le nouveau secrétaire politique du parti, Amadou Dawa Diallo. Quant à Agne, il précise : « Le parti travaille la main dans la main avec le parti frère de l’Apr. Et c’est ce qui justifie la présence de cette délégation (Seydou Guèye et autres). Nous ne sommes pas de l’Apr, nous travaillons avec l’Apr et nous soutenons le président de la République».



(Le Quotidien)