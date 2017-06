Législatives: Aïssata Tall Sall pêche dans les eaux troubles du « Macky »

S’il y’a un mouvement politique qui risque de faire très mal pendant ces législatives à Podor, c’est bien celui d’Aïssata Tall Sall.



En effet, la patronne du mouvement «Osez l’avenir», est en train de créer un véritable malaise au niveau de l’Apr dans le Fouta. Et pour cause, ce sont de grosses pointures du parti au pouvoir qui ont décidé de rejoindre la socialiste.



Regroupé en collectif, Thiaye Diaby et ses camarades mécontents du fonctionnement de l’Apr Sall n’ont pas attendu longtemps pour déposer leurs baluchons au Mouvement «Osez l’avenir», en perspective des élections législatives du 30 juillet.



Le premier secrétaire élu du conseil départemental de Podor, Thiaye Diaby justifie ce départ massif par le fait que le département de Podor a été injustement laissé-pour-compte dans la confection des listes législatives.



« Nous ne pouvons plus continuer à nous battre pour l’Apr alors que quand il s’agit de récompenser, on choisit d’autres personnes. Nous ne pouvons accepter pour les législatives, qu’aucun jeune du département ne fasse partie de la liste des investis », a déclaré Thiaye Diaby.



Le désormais ex-compagnon du Président Macky Sall a laissé entendre qu’il est anormal que des responsables politiques qui ont maille à partir avec la justice, soient mis sur les listes des députés au détriment d’autres militants plus méritants.



Aujourd’hui, choisi tête de liste départementale par le Mouvement «Osez l’avenir», Thiaye Diaby tient à préciser qu’il n’est pas parti seul.



Réunis en collectif pour la défense des intérêts de l’Apr dans leur département, un responsable dudit collectif, sous couvert de l’anonymat, renseigne que "ce n’est pas parce que nous ne voulons plus de l’Apr que nous lui tournons le dos, mais c’est plutôt la dictature rampante qui sévit en son sein que nous avons décidée de combattre"





Landing DIEDHIOU, Leral