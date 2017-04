Législatives : Aliou Sall et Abdoulaye Thimbo se retirent de la course en tant que tête de liste de BBY

Aliou Sall et Abdoulaye Timbo, respectivement maires de la Ville de Guédiawaye et de Pikine renoncent à leur investiture en tant que tête de liste de BBY des départements de Pikine et de Guédiawaye aux Législatives du 30 juillet 2017.



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net et cosigné par ces deux ténors de l’Apr, on peut lire : « notre légitimité est claire, puisque nous sommes investis par toutes les instances du parti (APR) et de la Coalition BBY: Nonobstant cela, nous avons décidé de renoncer à notre investiture entant que tête de liste de BBY des départements de Pikine et de Guédiawaye aux Législatives du 30 juillet 2017 ».



Et cela, note le document, "dans l'optique de ne pas être la porte d'entrée de ceux qui veulent s'en prendre au Président de la République".

Landing DIEDHIOU, Leral.net

