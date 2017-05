Législatives : Baldé, Gadio, "Y en a marre" et Cie s'organisent dans une nouvelle coalition

Après "Benno Bokk Yaakaar" et "Manko Taxawu Senegaal", une autre coalition a été portée sur les fonts baptismaux par le Mpcl (Luy Jot Jotna) de Cheikh Tidiane Gadio, l'Union des centristes du Sénégal (Ucs) d'Abdoulaye Baldé, Parena de Marième Wane Ly, l'Alliance patriotique diambar pour la République (Apdr) d'Abdoulaye Fall Mao, un ancien responsable libéral, l'Initiative pour une politique de développement (Ipd) dirigé par Ibrahima Abou Nguette, membre de la coalition Macky2012, le parti Ifana de "Y en a marre", Ligueyal Askan Wi et d'autres mouvements affiliés.



Cette nouvelle coalition se veut celle "de la 3ème voie, en vue des prochaines élections législatives".



"L'Assemblée nationale connaît une crise structurelle du fait qu'elle ne peut remplir sa mission de pouvoir, de contrôle et d'équilibre du fonctionnement général de l’État, au service des intérêts des citoyens. Le statut de député se trouve ainsi ramené au rang d'applaudisseur. Les dernières réformes pour accroitre le pouvoir de l’Assemblée nationale ne peuvent changer en rien un tel système de dépendance et de clientélisme qui fragilise l’institution et le statut des élus", notent les partisans de Gadio et Baldé.



Selon eux, une réforme profonde de l’Assemblée nationale s’impose pour sortir notre pays d’une telle situation.



"La nouvelle législature qui se profile doit permettre d’élire de nouveaux députés, hommes et femmes de qualité, capables par leur engagement citoyens de redéfinir de nouveaux rapports au sein de l’Assemblée nationale, tout en gardant des liens étroits avec leur base, leur milieu social, leur localité", estiment-ils.



