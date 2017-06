Législatives : Cheikh Tidiane Gadio prépare une surprise à Wade durant la campagne

L’ancien ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Tidiane Gadio regrette la candidature pour les législatives de l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade.



Le vin étant tiré, il n’entend pas croiser le fer avec lui durant la campagne. Il promet, lorsque leurs routes se croiseront, de descendre de sa voiture, de la saluer respectueusement avant de poursuivre son chemin.



Mieux, Gadio invite tous les candidats à faire une délégation pour aller rencontrer Wade, désigné tête de liste nationale de la coalition Wattù Senegaal, et lui rappeler que sa posture doit être de s’élever au-dessus de la mêlée. Il estime que sa candidature est indécente et contraire à notre culture.



«Qu’il laisse les jeunes qui sont dans sa coalition aller croiser le fer avec les rivaux, propose Gadio, qui craint que l’œuvre de Wade soit souillée par son refus de prendre sa retraite politique. Mao disait qu’il y a des gens profondément injustes parce que sur dix actions, si les huit sont positives et deux négatives, ils décident de vous juger uniquement sur les deux actions négatives».



Source : Wal fadjri