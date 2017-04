Législatives : Clédor Sène déclare sa candidature

L'un des assassins du défunt juge du Conseil constitutionnel, Babacar Séye, a décidé de participer aux élections législatives du 30 juillet prochain. Clédor Sène se dit candidat indépendant sous la bannière du mouvement «Claire Vision».

Ayant participé ce jeudi à l'atelier de formation organisé par la Direction générale des élections sur la Constitution, le dépôt des listes et dossiers de candidature au bénéficie des partis politiques et des entités indépendantes désireux prendre part à l’élection législative du 30 juillet prochain, il a soutenu qu'il ira à la rencontre des populations pour solliciter leurs suffrages.

«On va aller vers les populations. Les gens commencent à découvrir la personne de Clédor Sène, en lieu et place du personnage formaté par la presse par plus de vingt (20) ans de communication. La presse m’a dépeint en noir et cette image est en train de se craqueler du fait de ma communication. Donc je suis en train de me révéler à l’opinion sur une autre facette qui la surprend et cette opinion adhère à mon discours parce que je sensibilise sur nos richesses, nos ressources et de façon documentée, illustrée, qu’ils n’ont pas l’habitude de voir», dit-il en marge de la rencontre,pour justifier sa candidature.



