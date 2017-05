Législatives-Démarrage du dépôt de la caution de 15 millions: A vos chèques !

Candidats et listes candidates aux élections législatives, à vos chèques ! Le versement de la caution de 15 millions de francs CFA est ouverte depuis hier, informe le Directeur général des élections (Dge). Le communiqué précise que « les partis et coalitions de partis politiques légalement constitués ainsi que ceux des entités regroupant des personnes indépendantes » sont invités à déposer leur caution à la Caisse des dépôts et consignations, « par le biais d’un chèque de banque ». Le Dge rappelle que « l’opération de versement est menée par un mandataire muni d’un acte de désignation signé par le ou les responsables de la structure concernée » et que « le modèle de cet acte de désignation est disponible à la Direction de la formation et de la communication de la Direction générale des élections ».



