Législatives: Fabienne Feliho rejette la modification de l’article L78 Code électoral

La tête de liste du département Dakar de la coalition "Defar Senegaal", Fabienne Feliho n’est pas d’accord sur la modification de l’article L78 du code électoral, qui donne à l’électeur la latitude de choisir cinq bulletins vote.

Selon elle, on ne devait pas changer les règles du jeu à quelques jours du scrutin. L’idéal serait d’essayer de faire avec la situation. « C’est mon point de vue personnelle » ajoute-t-elle.



En ce qui concerne son engagement politique au sein de Defar Senegal, elle précise: « Je souffre du détournement des deniers publics, de la gabégie, de la corruption, du clientélisme, du favoritisme et du mépris des politiciens envers le peuple (…) Je souffre de voir l’absence de médicaments, la vétusté du matériel et le manque de considération des personnels dans nos dispensaires et hôpitaux publics… », regrette-t-elle.