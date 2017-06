Législatives: Le retour de Wade au bercail est imminent

Ceux qui pensent que Me Abdoulaye Wade ne compte pas faire le déplacement pour venir battre campagne à Dakar pour les prochaines élections législatives, n’ont qu’à déchanter. Porté à la tête de la liste nationale de la "coalition gagnante Wattù Senegaal", le pape du Sopi se prépare à rentrer à Dakar pour battre campagne.



La résidence de Me Madické Niang où il doit s’installer, a fait peau neuve. Et on apprend qu’il a fait dépoussiérer son parc automobile selon le quotidien "Le Témoin" de ce jeudi.



Il a donné des instructions dans ce sens avant-hier, mardi 6 juin, depuis Versailles. Ses voitures (Cadillac, 8X8, Hummer et Mercedes) ont été lavées à grande eau et subi une vidange huile-moteur. Les véhicules sont exposés au soleil devant la résidence.