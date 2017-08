Législatives : Le tandem Serigne Mboup-Ndoye Bane rafle tout à Pire pour Benno Bok Yakaar

La coalition Benno Bokk Yakaar peut remercier Ndoye Bane, le célèbre animateur de la TFM et Serigne Mboup de l’Apr (maire de Pire et PCA de la SAR), puisque leur duo détonant a été le cocktail explosif qui a fait exploser l’opposition à Pire Gourèye, cette contrée si chère à feu Moustapha Cissé.



Tenez-vous bien, Ndoye Bane n’est pas seulement un expert en investigations nocturnes ou en émissions de faits divers déroutants et spectaculaires, mais, il sait drainer les foules et convaincre ses parents pour la bonne cause et le vote utile.



Grâce au concours de Serigne Mboup et de Ndoye Bane à travers son mouvement Wallu Wa Pire, la coalition Benno Bok Yakaar a raflé le jackpot en gagnant 27 bureaux de vote sur les 28. Une vraie razzia de la part de ce duo de choc.



«J’ai un mouvement dénommé Wallu Wa Pire. Au début, j’étais un adversaire de Serigne Mboup et j’avais même voté contre lui lors du référendum pour le non. Mais grâce à l’entregent de feu Serigne Moustapha Cissé, qui m’a conseillé de s’unir avec Serigne Mboup pour le bien de Pire. Je suis bien ancré à Pire avec mon mouvement qui œuvre dans le social avec des dons d’ambulance, de moulins sans oublier le sport avec les navétanes. A Pire, je suis bien aimé là-bas, surtout dans la fourchette des jeunes âgés entre 18 ans 30 ans », explique Ndoye Bane.



Et l’ami des jeunes filles d’ajouter : « C’est ainsi que j’ai décidé sur fonds propres sans appartenir à l’APR de soutenir Serigne Mboup pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar et je ne l’ai pas regretté. Serigne Mboup est vraiment une personne de bien et il a toutes les compétences requises et c’est pourquoi je suis derrière lui pour le meilleur de Pire.



La seule chose que je lui souhaite, c’est qu’il devienne un ministre de Macky Sall et que je devienne le maire de Pire. Mon souhait ardent est que le Président Macky Sall rempile en 2019, lors de la présidentielle ».



Massène DIOP Leral.net