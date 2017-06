Législatives: “Les listes seront publiées par arrêté et non par affichage” selon la Direction Générale des élections

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juin 2017 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Après la validation des 47 listes et coalitions de listes des élections législatives prochaines, la population attend toujours la publication officielle. Pourtant, selon Le Quotidien, c’était annoncé dans un premier temps pour le 09 juin, puis le 10.

Dans les colonnes du journal, la Direction Générale des élections (Dge) donne les raisons. A en croire le responsable de la communication de la Dge, des choses sont encore à rectifier. « Il y a des coquilles, des erreurs par exemple sur les noms qu’il faut corriger », lâche Bernard Casimir Demba Cissé.

Se voulant plus clair, il estime qu’au terme de la loi électorale pour la publication des listes électorales, c’est l’affichage du procès-verbal de réception des listes qui vaut publication. Du coup, «les listes seront publiées par arrêté et non affichées», dixit le chargé de communication de la Dge.

Par ailleurs, M. Cissé dénonce la circulation de certaines listes qui circulent sur l’internet. «Elles ne viennent pas de la direction des élections», précise-t-il.

Il soutient aussi que beaucoup parlent de liste de la «Coalition gagnante/Mankoo Wattu Senegaal», mais en réalité c’est «Coalition gagnante/Wattu Senegaal».

Actusen.com



