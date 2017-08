Législatives: Macky Sall et le cas Mamadou Abdoulaye Dème (Vidéo) Si j’étais Macky Sall, je récompenserais Mamadou Abdoulaye Dème (suppléant sur la liste) à la hauteur de son implication pleine et entière dans la construction de la victoire de BBY dans le département ENCO. On peut même s’autoriser à dire que, pour remporter le match du 30 juillet, le directoire de campagne de la coalition présidentielle du département ENCO l’a mis à contribution comme Zidane avait utilisé Ronaldo pour remporter le championnat de football en Espagne. Compétent, Mamadou Abdoulaye Dème, expert confirmé sur les questions liées à l’immigration, est aussi très respecté et écouté.

Dans cet entretien, il félicite Demba Sow, Dieynaba Sène et Hamady Gadiaga, les trois élus.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 18:23



