Législatives : Mgr Benjamin Ndiaye appelle à des élections apaisées, transparentes et libres

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2017 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Les prochaines élections législatives étant si précieuses dans la mesure où elles se tiennent à un tournant de la présidentielle de 2019, et vont ou non, sanctionner la réélection du président Macky Sall, interpellent au-delà des politiques, le clergé du Sénégal.

Et pour cause. Recevant lundi la délégation officielle du Gouvernement conduite par Dr Augustin Tine remplaçant le Ministre de l’Intérieur endeuillé, dans sa résidence de la cité religieuse de Poponguine après la cérémonie officielle du Pèlerinage marial, l’archevêque de Dakar interpelle la classe politique et le peuple sénégalais sur le bien-fondé des élections à venir.

«Les prochaines élections législatives interpellent tous les fils de notre pays. Elles constituent un indicateur important de notre maturité démocratique. Je voudrais, en communion avec tous les croyants, élever ma prière vers Dieu, pour des élections apaisées, transparentes et démocratiques», souhaite Mgr Benjamin Ndiaye.

Qui, plus enclin à l’idée de voir le pays passer ce tournant “bouillant” de son histoire politique, invite à l’esprit de dépassement pour l’intérêt national. En dépit des enjeux qui entourent ces joutes électorales.

«J’en appelle à la responsabilité citoyenne de chacun, pour que chacun pour que l’intérêt commun l’emporte, au bénéfice des populations sénégalaises. Il appartient à chaque citoyen de prendre la mesure de sa responsabilité personnelle, en accomplissant son devoir de vote en toute objectivité, dans le respect, la sérénité et la paix», conseille l’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye.

Gaston MANSALY (Actusen.com)



