Législatives: Ndèla Madior Diouf émarge sur la liste de la Convention citoyenne/ Néneen …

Après avoir attendu longtemps et sans succès la réception du récépissé de son tout nouveau parti, la Réconciliation nationale pour l’Unité africaine(Rnua), Ndèla Madior Diouf a décidé de s’allier avec la Convention citoyenne/Néneen de l’Inspecteur des Impôts et des Domaines, Mamadou Guèye pour les prochaines Législatives.



«Depuis des années, on me refuse mon récépissé. J’ai eu deux récépissé de dépôt. On continue de me faire poireauter. Vu les lenteurs administratives, j’ai préféré ne pas en faire cas et attendre tranquillement qu’on me délivre ce document-là. C’est ainsi que je viens d’intégrer une nouvelle coalition dirigée par l’inspecteur des Impôts et des Domaines Mamadou Guèye.



Voilà un homme qui a beaucoup d’expérience sur son domaine et qui veut servir son pays de manière passionnée. Tous les mouvements de soutien dénommés «Na-Rafète» vont sonner la mobilisation pour faire la différence lors de ces prochaines législatives», a-t-elle expliqué, lors d’un point de presse à Dakar.



«Aujourd’hui, aucun effort ne sera de trop pour notre renforcer notre coalition aux fins d’avoir des députés qui vont représenter dignement le peuple à l’Assemblée nationale », a-t-ajouté Ndéla. En 2012, j’étais la seule femme tête de liste. Cette année, je me réjouis que bien de listes soient dirigées par des femmes. C’est une grande et excellente victoire de la parité. »