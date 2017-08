Législatives : Qui a gagné à Dakar, Mànkoo ou Benno ? Confrontation des chiffres brandis par les deux camps Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 13:32 | | 2 commentaire(s)|

Mànkoo Taxawu Senegaal revendique la victoire pour les législatives à Dakar. En conférence de presse , ce mardi, le maire de Dieuppeul, Cheikh Guèye, a déclaré que la liste départementale de la coalition dirigée par Khalifa Sall a obtenu 111 045 voix contre 108 994 pour Benno.

Ces résultats prennent le contrepied de ceux publiés entre dimanche et lundi par la coalition du pouvoir. Benno affirme avoir remporté le scrutin à Dakar, défendant avoir totalisé 112 940 voix contre 110 055 .

À quelle coalition se fier ? La Cour d'appel devrait départager les deux camps ce mercredi. En cas de litige, les parties ont 5 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Lequel proclame les résultats définitifs.

Le département de Dakar constitue un enjeu majeur pour ce scrutin. Il concentre le plus grand nombre de sièges, 7 au total. En plus, une victoire dans la capitale devrait s'avérer un pas important en direction de la présidentielle de 2019.



LES RÉSULTATS SELON MÀNKOO

Biscuiterie : Mànkoo 49 64; Benno 55 64

Cambérène : Mànkoo 38 94; Benno 42 71

Derklé : Mànkoo 4746; Benno 3675

Fann/Point E/Amitié : Mànkoo 2844; Benno 2566

Gorée : Mànkoo 402; Benno 541

Grand-Dakar : Mànkoo 3691; Benno 3742

Grand-Yoff : Mànkoo 16016; Benno 12692

Gueule Tapée/Fass/Colobane : Mànkoo 6072; Benno 6188

Hlm : Mànkoo 4934; Benno 4152

Hann Bel Air : Mànkoo 5475; Benno 5710

Médina : Mànkoo 9008; Benno 7886

Mermoz-Sacré Cœur : Mànkoo 5121; Benno 3845

Ngor : Mànkoo 1549; Benno 2048

Ouakam : Mànkoo 5705; Benno 6210

Parcelles Assainies : Mànkoo 16024; Benno 15844

Patte d'Oie : Mànkoo 3574; Benno 3884

Plateau : Mànkoo 3733; Benno 4859

Sicap Liberté : Mànkoo 5112; Benno 4642

Yoff : Mànkoo 8181; Benno 10663







LES RÉSULTATS SELON BENNO

Yoff : BBY 11300; MTS 7905

Médina : BBY 7598; MTS 8829

Grand-Dakar : BBY 5722; MTS 3681

Hann : BBY 5650; MTS 5408

Cambérène : BBY 4624; MTS 4229

Ngor : BBY 1777; MTS 1427

Sicap : BBY 4645; MTS 5112

Fann : BBY 2721; MTS 2941

Mermoz : BBY 3941; MTS 5121

Gorée : BBY 541; MTS 302

Fass Colobane : BBY 6185; MTS 6066

Biscuiterie : BBY 6323; MTS 4944

Hlm : BBY 3450; MTS 4375

Patte d'Oie : BBY 3876; MTS 3573

Parcelles Assainies : BBY 16838; MTS 15867

Grand-Yoff : BBY 12666; MTS 16040

Ouakam : BBY 6171; MTS 5523

Dieuppeul : BBY 3766; MTS 4784

Plateau : BBY 5149; MTS 3928



