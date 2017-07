Législatives : Serigne Moustapha Sy ressuscite son "Pur" pour apporter la "rupture"à l’Assemblée

Parmi la quarantaine en lice pour les législatives, figure le Parti pour l’unité et le rassemblement (Pur), fondé par le marabout, Serigne Moustapha Sy ibn Al Makhtoum.



Ses activités politiques avaient cessé depuis 1998, en pleine conflit avec le régime de d’Abdou Douf, elles sont réactivées 19 ans après, par le guide des Moutarchidines himself.



Aujourd'hui, le Pur est conduit par son nouveau coordinateur, le Professeur El Hadji Sall, Président- fondateur et recteur de l’Université du Sahel , un des plus connus disciples d'Al Maktoum et par ailleurs, tête de liste nationale.



Le leader '' affiché '' du PUR est Docteur en Informatique et fut chef de projet à la direction générale de la Sénélec. Pour ces élections législatives, le Pur a choisi d'être présent dans 39 départements au Sénégal et dans 06 des 08 départements que compte la diaspora. Et, les responsables du Pur veulent apporter la rupture et la bonne gouvernance à l’Assemblée nationale.