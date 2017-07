Législatives: Votez Benno pour servir Pire (Par Mamadou NDOYE BANE)

Le 30 Juillet 2017 se tiendront les élections législatives. A Pire et dans tout le département de Tivaouane, nous comptons nous battre pour la victoire de Benno Book Yakar.



Notre village est une cité religieuse à l'image de Touba, de Tivaouane, de Kaolack etc... Nous estimons que Pire doit bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses initié par le Chef de l'Etat Macky Sall. Notre village ne pourra bénéficier de ce programme que lorsqu'on accorde une majorité parlementaire à la liste mise en place par le Président et dirigée par le Premier ministre.



A cela s'ajoute les grands projets initiés par le Maire de Pire Serigne Mboup, qui s'évertue à faire de Pire, une cité moderne par des chantiers multi sectoriels :la construction d'une nouvelle mairie et d'un nouveau marché, la réfection du stade municipal avec une grille de protection, l'électrification de 10 villages, la construction d'un centre informatique pour les jeunes, la réfection du foyer des jeunes, branchement en eau des villages pour 25km,la réhabilitation des cases de santé de Ndieye et Ndjieguethie, le financement des femmes et des jeunes à hauteur de 100 millions, la clôture des écoles de Ndieguethie et de Pire 4 et enfin l'enrôlement de plusieurs centaines de chefs de familles a la mutuelle de santé.



Nous ne pouvons pas parler de l'émergence de notre village sans penser à Serigne Moustapha CISSE (Paix à son âme) qui avait fait don de sa personne pour aider Pire et ses fils. Suivons le chemin tracé par Serigne Moustapha CISSE. Aujourd'hui, la nouvelle ligne est celle de l'émergence de Pire dont l'unique liste qui détient la clé se nomme : BENNO BOOK YAAKAR.

Mamadou NDOYE BANE

PRESIDENT DU MOUVEMENT "WALLU PIRE"