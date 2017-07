Législatives: Wade à Dakar le 10 juillet !

La cacophonie plane toujours sur la date de retour au bercail de l’ancien président, Abdoulaye Wade. Annoncé tout au début pour le 05, puis le 6 et le 9, c’est finalement la date du 10 juillet qui est annoncée par Amadou Ahmed Ndir, membre du Comité Directeur (CD) et du Secrétariat général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS).



Invité du 20 heures de la Tfm, le responsable libéral a laissé entendre que «le président Wade sera là le 10 juillet», avant d’inviter les populations à lui "réserver un accueil chaleureux". Selon ses propres termes, Wade est «une réalité sociologique du pays» et il va «défendre le pays».



Interpellé sur l’âge de la tête de liste nationale de la Coalition gagnante «Wattù Senegaal», Ndir a expliqué que « le président Wade ne s’économise pas pour le Sénégal, tant que sa santé le lui permet. La réalité est que le président Wade est sain d’esprit et qu’il est toujours, jusqu’à aujourd’hui, utile à son pays. Il est capable de rendre des services au Sénégal».