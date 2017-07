Législatives à Fatick: La pluie n'a pas dissuadé les électeurs

Depuis 16 heures, il pleut à Fatick. Toutefois, la pluie n’a pas empêché les électeurs de sortir pour aller accomplir leur droit.



Cependant, s’agissant du déroulement du vote, dans les lieux de vote visités à savoir Ndiaye-Ndiaye, le fief d’Aly Koto Ndiaye, estampillé poumon électoral de la commune de Fatick, le Cem Khar Ndofféne Diouf, lieu de vote du ministre, Matar Bâ, l’école élémentaire Thierno Mamadou Sall, où le chef de l’Etat et sa femme ont voté, respectivement au bureau 1 et 2, ce matin à 11 heures, aucun problème majeur n’a été signalé. Tout ce passe normalement.



D’ailleurs, dans le bureau de vote du chef de l’Etat, le Président du bureau et les représentants des partis politiques et coalitions de partis, ont tous affirmé que le vote n’est attaché d’aucune irrégularité.