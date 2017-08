Législatives à Mboumba : Thierno Niane et Me Sadel Ndiaye obtiennent 90% des suffrages

Sans surprise, la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) a largement gagné les élections législatives dans la commune de Mboumba, région de Podor.

Sur les 1934 votants dans les 5 bureaux de vote que compte la localité, la coalition BBY s’est adjugée les 1712, soit un taux de 90%.

Une victoire possible grâce au travail remarquable mené par le directeur général de la Caisse de dépôt et des Consignations (CDC), Thierno Seydou Niane et de Me Sadel Ndiaye.



azactu.com

