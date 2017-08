Législatives à Touba : Benno va introduire un recours

Interrogé par L’Observateur, Moustapha Cissé Lô, informe qu’un recours sera introduit pour l’annulation du scrutin des législatives car, à son avis, «il n’y a pas eu de vote à Touba dimanche».



Selon lui, «le scrutin a été faussé par un retard considérable dans le démarrage et par le saccage de plusieurs bureaux de vote». À l’en croire, le scrutin ne s’est pas correctement déroulé dans 220 bureaux.



Cissé Lô accuse la coalition Wattù, donnée gagnante (de 50 007 voix, selon la Rfm, citant le tribunal de Mbacké), d’avoir saboté les opérations électorales aux centres de l’Université Baye Lahat, Tindody et Darou Minam, lesquels, selon le vice-président de l’Assemblée nationale, ne lui seraient pas favorables.



Il a dénoncé «les actes de vandalisme perpétrés par le Pds et principalement, par Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly, Abdou Mbacké Bara Dolly et Assane Mbacké».Ce trio a été arrêté dimanche dans le cadre de l’enquête sur le saccage de 147 bureaux de vote à Touba.



Il a été mis en liberté ce lundi. Il reste cependant à la disposition des enquêteurs «à toutes fins utiles», selon un communiqué de la police. La même source indique que les investigations, pour situer les responsabilités, suivent leur cours.



Les images de bureaux de vote mis à sac et du matériel électoral détruit par des jeunes en furie à Touba, ont fait le tour du monde.



Touba est un bastion de l’opposition, qui y a remporté toutes les élections depuis l’accession de Macky Sall au pouvoir. Sauf celle des membres du Haut conseil des collectivités territoriales.