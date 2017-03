Législatives de 2017: Aïda Mbodj ne veut pas le "And" avec le Pds

Le fossé se creuse d'avantage entre Aïda Mbodj et le Parti démocratique sénégalais (Pds). Alors que le parti démocratique sénégalais (Pds), sa formation politique, a entamé une tournée nationale politique, l’ancienne mairesse de Bambey a lancé, elle aussi, sa tournée.



A Ziguinchor ce mardi , le député libéral, présidente du Groupe parlementaire des libéraux et démocrates, et présidente du mouvement Alliance nationale pour la démocratie (And) a réitéré son refus de fusionner la liste de son mouvement avec celle du Pds de Oumar Sarr aux prochaines législatives.



"L’Alliance de l’And avec le Pds lors des prochaines législatives dépendra du Pds " , a-t-elle déclaré lors d'une rencontre à ses militants du quartier Niéfoulène de Ziguinchoir. Aïda Mbodj a toutefois indiqué en perspective des prochaines Législatives, que rien ne saurait empêcher les responsables de son mouvement à Ziguinchor de nouer les alliances pour prendre les deux députés du département.



( Source: Le Quotidien)



