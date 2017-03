Législatives de 2017: Les 16 points d'innovations contenus dans le nouveau code élecoral

Il y a des points d'accord et des points de désaccord.



Les points d'accord ont été recensés et introduits dans le Code électoral



Insertion de dispositions relatives aux élections des hauts conseillers.



Insertion de dispositions relatives au référendum.



La fusion carte d'identité biométrique Cedeao et carte d'électeur.



Distribution des cartes d'électeur.



Vote des militaires et paramilitaires le même jour que les civils (ils ne votent pas aux élections locales parce que c'est une affaire du terroir).



Participation des indépendants à tous types d'élections (pour les élections législatives, les candidats indépendants doivent recueillir les signatures de 0,5% des électeurs inscrits domiciliés dans la moitié au moins des régions du pays, à raison de 1000 signatures au moins par région).



L'élection des députés de la diaspora.



La création de commissions départementales de recensement des votes des Sénégalais de l'extérieur.



Les modalités de dépôt des dossiers de candidatures.



La précision de la date de l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.



Les modalités de désignation des plénipotentiaires, des mandataires et des représentants des candidats et listes de candidats dans les bureaux de vote.



La clarification du vote hors bureau originel.



Le titre et le nom des listes de candidats.



Institutionnalisation des comités électoraux dans le cadre de l'élaboration de la carte électorale.



La précision de la procédure de prise de l'acte portant publication des membres des bureaux de vote.



Dispositions transitoires (réduire les délais de dépôt des dossiers de candidature et de prise de l’arrêté de publication des déclarations de candidatures reçues.



