Législatives de Juillet 30 juillet 2017: Abdoulaye Daouda Diallo exclut les candidats individuels

En prélude aux élections législatives du 30 juillets 2017, la Direction générale des élections a organisé une rencontre d'informations et d'échanges avec les journalistes de desk politique sur les innovations introduites dans le nouveau Code électoral.



Une occasion pour les services d'Abdoulaye Daouda Diallo d'apporter des clarifications sur les candidatures individuelles. "Les élections législatives sont des élections de listes et non une candidature individuelle. Donc, ceux qui sont se déclarés individuellement doivent aller sous une liste ou avec un parti légalement institué.



C'est une condition de participation, aussi bien à l'intérieur à qu'à l'extérieur du pays. Les candidats doivent recueillir des signatures avant de pouvoir se présenter et postuler...", a expliqué le Directeur général chargé des élections de la formation, Bernard Casimir Demba Cissé .