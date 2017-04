Législatives de juillet 2017: Amath Suzanne Camara, une liste contre Macky Sall ?

Amath Suzanne Camara est frustré. La présence du Président Macky Sall et de son Premier ministre au "Conseil national" de Youssou Touré, son ennemi juré, lui est resté en travers de la gorge. La sortie d'un de ses lieutenants et porte-parole explique tout le sens de sa colère contre les responsables au haut niveau de l'Alliance pour la République (Apr).



"Nous prenons acte de la présence du parti à ce prétendu Conseil national et considérons cet acte comme une acte de bénédiction pour nos adversaires. En conséquence, nous prenons notre destin en main et déclarons, ici solennellement, que nous irons aux Législatives sous notre propre bannière", a commenté, Alioune Fall par ailleurs coordonnateur départemental des enseignants apériste de Tivaouane.



Face à la presse samedi, M. Fall a appellé "toutes les personnes éprises de justice et tous les frustrés de l'Alliance pour la République" à se joindre à eux pour "exhumer et vivifier le Dekkal Ngor", du nom de la coalition mise en place par l'opposant Macky Sall aux élections locale 2009. "Ensemble, nous vaincrons", a-t-il lancé.