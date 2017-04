Législatives de juillet 2017: Après l'Apr, le Parti socialiste invite Abdoulaye Baldé à rejoindre BBY

A Ziguinchor, Abdoulaye Baldé est le messie de la politique. Pour avoir gagné plusieurs fois la ville autrefois décrite comme une chasse gardée du baobab, Robert Sagna, Baldé est, et reste le maître incontesté du jeu politique locale.



Avec les Législatives à valeur de test pour la présidentielle de 2019, il est fortement courtisé par les partis membres de la mouvance présidentielle. Des appel du pied, aux mains tendues, les stratégies se multiplient de tous bords pour un éventuel compagnonnage entre le chef de file des "centristes" et Macky Sall.



Après les responsables de l'Apr, c'est leur allié socialiste qui invitent à son tour le maire de Ziguinchor à rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakar. Pour les camarades de Ousmane Tanor, le soutien de Baldé va non seulement contribuer à "renforcer la coalition présidentielle à Ziguinchor", mais apporter une "victoire du chef de l'Etat aux élections législatives du 30 juillet 2017 et à la présidentielle de 2019".



(Avec L'Obs)