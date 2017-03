Législatives du 30 juillet 2017 : L’unité de l’opposition mise à l’épreuve

Avant-hier, Khalifa Sall, par la voix de Barthélémy Dias, a clairement appelé à la mise en place d’une vaste coalition de l’opposition. « Conscient qu’aucune force politique à elle seule, n’est pas en mesure de gagner les élections, nous appelons à une vaste coalition de l’opposition pour abréger, dès les législatives, les souffrances du peuple », avait déclaré le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur.



Et il avait renchéri « cette assemblée sera une assemblée de transition. Nous voulons lancer cette initiative du maire de Dakar et nous voulons ouvrir cette initiative à ‘’Mankoo wattu Sénégal’’, à toutes les forces syndicales, à tous les associations de femmes ».



Un appel qui semble avoir trouvé, dans le principe, un écho favorable au niveau des principaux leaders de l’opposition, déterminés à en découdre avec le Président Macky Sall et sa coalition, ‘’Benno Bokk Yakkar’’. Mais, pour que cela ne reste pas simplement un vœu pieu, l’unité de l’opposition ne devrait pas être de façade.



Il faudrait que les Malick Gakou du grand parti (GP), Khalifa Sall de ‘’taxawu Dakar’’, Idrissa Seck de ‘’Rewmi’’, Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ entre autres, acceptent de mettre de côté leurs problèmes d’ego et de positionnement. Ce qui n’est pas une sinécure.



C’est dire que les élections législatives du 30 juillet prochain constituent un test grandeur nature pour les têtes de file de l’opposition sénégalaise quant à leur capacité à s‘oublier pour l’intérêt général. Une liste unique ne serait possible que si l’opposition arrive à exorciser ses démons.



