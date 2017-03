Législatives du 30 juillet: Aïda Mbodji étale ses ambitions La présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie (And), Aïda Mbodji a indiqué que son objectif final est d'avoir une majorité à l'Hémicycle. Elle a tenu ces propos hier lors de son meeting national.

A l'occasion du meeting qu'elle organisait au boulevard Gawane de Mbacké, Aida Mbodj en a profité pour étaler ses ambitions. " Que Omar Sarr et les autres responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) se le tiennent pour dit. Aida Mbodj ne se laissera plus dicter une quelconque conduite".



En effet, durant cette véritable démonstration de force avec la participation des différentes structures de l'Alliance nationale pour la démocratie (And), l'égérie libérale a ouvertement affiché ses ambitions pour les prochaines législatives.



La patronne du groupe parlementaire "Libéraux et Démocrates" clame à qui veut l'entendre que l'Alliance nationale pour la démocratie ambitionne d’être majoritaire à l'Assemblée nationale. "Cette forte mobilisation pour laquelle je remercie très vivement l'ensemble des militants responsables de l'Alliance nationale pour la démocratie qui sont venus des quatre coins du Sénégal et même en dehors de nos frontières, traduit l'excellent travail que nous avons abattu depuis plusieurs années.



C'est pourquoi, je ne peux plus me permettre de me mettre derrière qui que ce soit. Nous sommes plus que jamais déterminés à occuper le terrain politique, déterminés à poursuivre le travail de massification, plus que jamais déterminés à nous battre pour réussir les défis qui se dressent devant nous, Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec nous, parce que notre ambition n'est rien d'autre que d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire face à ce régime qui a fini de ruiner les ultimes espoirs du peuple sénégalais", conclut-elle.



Ndèye Safiétou Nam avec L'As

