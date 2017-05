Législatives du 30 juillet: Baldé, Guirassy et Mamour Cissé lancent "Convergence patriotique" et démarchent Aïssata Tall Sall

Ce se sera sûrement l’élection législative des coalitions. Après Benno Bokk Yakaar, Mankoo Taxawu Senegaal, Leeral, Joyyanti, il faudra compter avec la coalition mise en place par Abdoulaye Baldé. Le maire de Ziguinchor, après avoir coopté Moustapha Guirassy, a renforcé son bloc avec Mamour Cissé du Psd/Jant bi. Cette coalition répondra au nom de « Convergence patriotique » et sera lancée dimanche, lors d’une conférence de presse.



Et comme l’appétit vient en mangeant, ils sont en train de démarcher Aïssata Tall Sall, la mairesse de Podor qui a décidé de faire cavalier seul aux Législatives sous la bannière, « Osez l’avenir ». D’ailleurs, la conférence des leaders a donné mandat à Mamour Cissé pour qu’il entame les négociations avec l’édile socialiste.



« Convergence patriotique » entend se différencier des autres. Elle est une coalition apaisée où il n’y a pas de marchandage. Même si les leaders ne comptent faire la figuration, ils sont là pour s’imposer.

