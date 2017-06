Législatives du 30 juillet: Les précisions de la "karimiste" Hélène Della Chaupin sur la non investiture de son mouvement

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017

Alors que le retour de leur mentor (en "exil" au Qatar depuis sa sortie de prison il y a un an) en vue des Législatives, n'est visiblement plus à l'ordre du jour, beaucoup de ses soutiens ne semblent plus être concernés par les élections du 30 juillet. D'autant qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le cadre des investitures. Du coup, beaucoup de ces mouvements ne battront tout simplement pas campagne pour la Coalition Gagnante Wattu Sénégal dirigée par Abdoulaye Wade.



Mais ce n'est pas le cas du mouvement Ass-Kaw dirigé par Hélène Della Chaupin. Si cette dernière a pris une trêve médiatique depuis de longs mois, elle vient de refaire surface pour clarifier sa position vis-à-vis des Législatives du mois prochain.



Apparemment, Hélène Della Chaupin et son mouvement, dès le départ, ne semblaient pas être emballés par des histoires de postes aux investitures. Sans doute pour mettre à l'aise leur mentor Karim Wade dans le choix des hommes et des femmes qui vont se lancer à l'assaut de l'Assemblée nationale.



"C'est normal que des gens aient des ambitions politiques, mais n'oublions pas que Karim Wade sort de plus de trois ans de détention arbitraire et qu'il est éloigné du pays. Le seul combat qui vaille pour nous, c'est la réhabilitation de M. Karim Wade dans ses droits fondamentaux", a expliqué Hélène Della Chaupin à Afrique Connection.



Se disant "en phase" avec Me Wade sur les personnes investies sur les listes qu'il dirige, Hélène Della Chapin prendra même une part entière dans la campagne.



En effet, d'après notre confrère Seneweb, elle «s'engage avec détermination à mener la bataille de la mobilisation aux cotés de Monsieur Karim Wade, du Pds et de ses alliés de la Coalition gagnante dirigée par le Président Abdoulaye Wade», et «reste plus que jamais déterminé et solidaire de M. Karim Wade et lui apporte son soutien indéfectible dans cette phase décisive de notre combat commun pour le Sénégal».



Hélène Della Chapin s'apprête d'ailleurs à s'envoler vers le Sénégal pour le besoin de la campagne électorale. Elle assure qu'elle et son mouvement ne ménageront aucun effort sur les routes de campagne, pour faire triompher la liste dirigée par l'ancien président de la République.

