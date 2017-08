Législatives du 30 juillet: Victoire à la soviétique d’Amadou Samba Kane à Hamady Hounaré

La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté largement dans tous les 14 bureaux du centre de vote de Hamady Ounaré. Selon les résultats provisoires du scrutin, la coalition BBY a obtenu 2622 voix soit près de 85% contre 400 voix pour toutes les listes de l’opposition.



Le taux de participation est estimé à 59,42% donc dépassant la moyenne nationale. «La commune de Hamady Ounaré a fait un grand bond » en avant en dépit du fait que beaucoup de jeunes n’ont pu voter, car n’ayant pas reçu leurs cartes biométriques et ne disposant pas de cartes d’identité nationale.



Pour le Maire Amadou Samba Kane, le pari est réussi. «Les grands chantiers du Chef de l'Etat dans cette zone du Dandé Mayo et les différents projets que j’ai initiés dans sa Commune, ont facilité le choix de la population pour parachever l’émergence », dit-il lors d’un point de presse, pour expliquer cette large victoire.



M. Kane a profité de sa casquette de Directeur de campagne du département de Kanel de la coalition Benno Bokk Yakaar coordonnée par le Ministre Mamadou Talla, pour remercier tous les militants de ces différentes communes où la liste Benno a fait un raz-de-marée. Il a «exhorté les jeunes et les femmes à continuer la mobilisation pour les futures échéances électorales, notamment la présidentielle de 2019 pour élire le Président au 1er tour ».