Législatives du 30 juillet à Guédiawaye : La bataille par femmes interposées entre Aliou Sall et Bougazelli fait rage C’est la guerre des tranchées par partisanes interposées autour de la tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby), entre le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, et son camarade de parti, député de l’Alliance pour la république, Seydina Fall alias Boughzeli

Après la sortie des femmes de l’Apr de la commune de Golf sud, favorables au parlementaire apériste Boughazeli, par ailleurs coordonnateur communal, les inconditionnelles du premier magistrat de la ville ont organisé, hier, une assemblée générale extraordinaire devant l’hôtel de Ville de Guédiawaye, sous la présidence de la coordinatrice départementale des femmes de l’Apr, Néné Fatoumata Tall Mbaye, afin de porter leur choix sur le frère du chef de l’Etat.



A la lecture de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire dirigée par la coordinatrice départementale, il est mentionné que la coordination départementale des femmes de l’alliance pour la république (Apr) de Guédiawaye a choisi sans hésitation le camarade Aliou Sall, coordonnateur départemental de l’Apr et la coalition Bby pour diriger la liste départementale lors des législatives du 30 juillet 2017. « Cette importante décision a été prise après le mot introductif de la coordinatrice départementale et des coordonnatrices communales, qui ont salué le travail remarquable abattu par le camarade Aliou Sall à la tête de la coalition Bby », clament-elles.



La présidente du conseil d’Administration de la Lonase et ses camarades femmes ont également interpellé Macky Sall, en vue d’entériner l’investiture du maire de la ville de Guédiawaye.



Aliou Sall a magnifié, lors de sa prise de parole devant une assistance acquise à sa cause, la démarche de la coordination des femmes de l’Apr du département de Guédiawaye. Il les a rassurées et leur a promis de redoubler d’efforts pour mériter leur confiance et remporter haut la main la victoire.

M. Sall a remercié les femmes en leur disant, « sachez que vous avez investi un camarade courageux et dynamique. Un lutteur qui gagne et qui ne recule devant rien. On va travailler d’arrache-pied pour obtenir plus de 80%lors des élections législatives ». Tout en exhortant ses sympathisants à mener une campagne électorale et un scrutin sans violences. « On ne doit pas perdre de vue notre objectif principal: c’est de travailler pour la réussite du président de la République, Macky Sall durant ses mandats », rappelle-t-il.

