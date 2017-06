Législatives du 30 juin : Les listes en compétition invitées à communiquer à la Rts, leurs mandataires

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) invite les représentants des listes et coalitions de listes pour les législatives du 30 juillet prochain, à "communiquer chacune à la RTS avec ampliation au CNRA, les noms de deux mandataires, un titulaire et un suppléant", a appris l'Aps.



Le CNRA "invite les représentants des listes et coalitions de listes et entités indépendantes candidats aux élections législatives du 30 juillet 2017 à communiquer chacune, à la RTS avec ampliation au CNRA, les noms de deux mandataires, un titulaire et un suppléant", est-il écrit dans un communiqué reçu de l’organe de régulation.



"Ces mandataires seront les seuls habilités à remplir et à signer les fiches de montage des images filmées lors des meetings et autres manifestations couvertes par le service public de l’audiovisuel", explique le communiqué.



Le CNRA "rappelle que les plannings de campagne de toutes les listes doivent parvenir à la RTS au plus tard jeudi 06 juillet 2017, avec l’indication précise des lieux et dates, avec ampliation au CNRA", ajoute-t-il.



"Tout changement dans le planning de la couverture de la campagne doit être notifié par écrit à la RTS et au CNRA, 48 heures à l’avance", fait savoir l’organe de régulation.