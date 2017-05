Législatives juillet 2017: La CENA dément avoir produit un document "confidentiel" sur les cartes d'identité inutilisables

Le Commission électorale nationale autonome (CENA) dément, dans un communiqué repris par l’APS, être détentrice d’un document "estampillé confidentiel" faisant ressortir l’existence de "près d’un million de cartes d’identité inutilisables".



La CENA considère comme "une atteinte grave à sa crédibilité", les informations parues ce lundi dans un quotidien faisant état de l’existence d’un "rapport confidentiel révélant des informations graves" quant à la tenue des élections législatives du 30 juillet prochain, " (...) sur les 2,1 millions électeurs, 800.000 à un million risquent d’être inutilisables à cause des photos mal mal faites. On y retrouve des photos qui ne sont pas en conformité avec l’identité de la personne qui figure sur la carte ", lit-on dans l’article.



"La diffusion de ces ’inforrmations’ manifestement fausses constitue une atteinte grave à la crédibilité de la CENA à qui elles attribuent des constats auxquels l’institution n’a jamais procédé", écrivent les responsables de la CENA.



L’institution de contrôle et de supervision des opérations électorales et référendaires dément "catégoriquement" l’existence d’un quelconque « document estampillé confidentiel ».



La CENA n’a produit aucun document "faisant état de 800 000 à un million de cartes qui risquent d’être inutilisables en raison de photos mal faites" renseigne le communiqué.



"Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté", écrit le président Doudou Ndir.